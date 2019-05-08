Правительство: Россия должна войти в топ-5 экономик мира в 2023 году

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия должна войти в топ-5 экономик мира в 2023 году, это следует из показателей, установленных в едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года. План опубликован на сайте правительства.

Как отмечается в плане, сейчас Россия находится на шестом месте по объему ВВП по паритету покупательной способности. В 2017 году отставание от Германии, которая находится на пятом месте, составило 4,4%.

По прогнозам правительства, выход России на темп роста ВВП выше 3% позволит сокращать отрыв от Германии и сохранять положительный отрыв от Индонезии, которая находится на седьмой позиции.

Для ускорения темпов роста российской экономики предполагается увеличить объем инвестиций в основной капитал до 25% ВВП, увеличить производительность труда, повысить уровень добавленной стоимости, создающейся в РФ, и нарастить несырьевой экспорт, а также повысить экономическую активность населения и увеличить число занятых.

В итоге рост ВВП в 2020 году должен ускориться до 2% против 1,3% в 2019 году. При этом с 2021 года экономика начнет расти темпами выше 3%: в 2021 году - 3,1%, в 2022 году - 3,2% и в 2023-2024 годах - 3,3%. Несырьевой неэнергетический экспорт должен достичь 230 млрд долларов в 2019 году и постепенно увеличиться до $350 млрд в 2024 году.