Россельхознадзор с 10 мая ограничит поставки продукции с трех белорусских предприятий

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор с 10 мая вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий в связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении ведомства.

В частности, запрет вводится на поставку продукции Брестского мясокомбината в связи с повторным выявлением бензилпенициллина в колбасных изделиях; на продукцию производственного цеха предприятия "Молоко" (город Витебск) из-за повторного выявление дрожжей в твороге; на поставку творога производства "Милкавита" из-за повторного выявления превышения бактерий группы кишечной палочки в твороге.

Россельхознадзор также ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, производимой другими белорусскими предприятиями, в том числе "Бабушкиной крынкой", Бобруйским мясокомбинатом, "Здравушкой-милк" и другими.