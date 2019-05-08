Помпео: США не должны позволить России продолжить реализацию проекта "Северный поток - 2"

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не должны позволить России реализацию проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". Об этом госсекретарь Майкл Помпео заявил, выступая в среду с лекцией в Лондоне.

"Россия хочет иметь Nord Stream 2 для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить [реализацию проекта]", - сказал он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Американские власти ранее заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.