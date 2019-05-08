Развитие возобновляемой энергетики в Арктике обсудят на форуме "ARWE 2019" в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Участники Международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE 2019", который пройдет в Ульяновске 22-24 мая, обсудят перспективы развития проектов в сфере ветроэнергетики на арктических территориях в рамках панельной дискуссии "Возобновляемая энергетика для изолированных и арктических территорий". Об этом сообщил в среду ТАСС модератор площадки, гендиректор центра компетенций по возобновляемой энергетике "Альтрэн" Aндрей Редькин.

"Сессия посвящена перспективам развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в удаленных населенных пунктах, в том числе на арктических и изолированных территориях. В числе участников будут профильные специалисты, российские и иностранные. Дискуссия будет посвящена тому, какие же шаги нужны со стороны коммерческих участников рынка, научно-исследовательских организаций, со стороны регуляторов и со стороны заказчиков, которыми являются муниципальные энергогенерирующие компании или крупные сетевые компании", - сказал собеседник агентства.

Редькин добавил, что к диалогу будут приглашены представители ряда профильных министерств - Минпромторга, Минэнерго, Минприроды. "Приглашаем также ряд компаний, которые уже участвуют на этом рынке - Росатом, нефтяные компании, представителей производителей оборудования, в первую очередь ветротурбин, в том числе иностранных - бельгийских, китайских, японских. Мы приглашаем, естественно, российских потенциальных потребителей - "Архангельскэнерго", "Мурманскэнерго", Россети, Русгидро и других системных игроков", - уточнил он.

По словам Редькина, эксперты будут обсуждать возможности освоения территорий, условий, механизмы защиты инвестора. "Например, инвестор может построить ветропарк, а механизмы, гарантирующие ему тариф для возврата инвестиций на длительное время вперед, отсутствуют. И он может на свое усмотрение изменить этот тариф", - пояснил он.

Международный форум по возобновляемой энергетике "ARWE 2019" - площадка, объединяющая конгресс, специализированную выставку и технический тур для отраслевых специалистов. Цель форума - содействие развитию возобновляемых источников энергии в России и выработка решений по взаимодействию в рамках программ локализации между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли. Форум проводится с 2018 года в Ульяновске при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).