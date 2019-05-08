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В ЕБРР заявили, что цены на нефть в течение нескольких лет сохранятся на уровне $70-80

В связи с этим у российского бюджета каждый год будет существенный профицит, отметил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев

САРАЕВО, 8 мая. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что среднегодовые цены на нефть марки Brent сохранятся в перспективе нескольких лет на уровне $70-80 за баррель. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный экономист банка Сергей Гуриев в кулуарах ежегодной встречи совета правления ЕБРР.

"Мы предполагаем, что цены на нефть останутся на таком же уровне, как и сейчас - $70-80 за баррель. В связи с этим у российского бюджета каждый год будет существенный профицит", - отметил Гуриев.

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