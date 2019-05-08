Эксперт: Арктика является перспективной зоной для применения ветротурбин

УЛЬЯНОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Арктические территории обладают большим потенциалом для применения ветротурбин. Об этом сообщил в среду ТАСС модератор запланированной на 23 мая панельной дискуссии "Возобновляемая энергетика для изолированных и арктических территорий" в рамках Международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE 2019", генеральный директор ульяновской компании "Альтрэн" Aндрей Редькин.

"Есть очень большая перспективная зона по применению ветротурбин - это удаленные изолированные энергосистемы. И внутри них отдельно - арктические территории и прилегающие территории", - сказал он.

Редькин пояснил, что сейчас в мире для изолированных и удаленных энергосистем появились решения. "Они фактически внедряются на удаленных территориях - Аляска, Перу, Южная Африка, Канада. В России на сегодняшний момент эта ниша никем не заполнена, есть несколько экспериментальных проектов внедрения, но они пока или не очень успешные, или на стадии отработки", - отметил он.

По словам Редькина, зачастую стоимость тарифа на таких территориях очень высока. "Стоимость варьируется от 20 до 160 кВт/час. Везде, где она попадает в этот диапазон, это экономически нецелесообразно. Для сравнительной окупаемости там возможно часть дизельной генерации или иной генерации заменять на возобновляемые источники энергии, включая ветер и солнце", - добавил он.

Международный форум по возобновляемой энергетике "ARWE 2019" - площадка, объединяющая конгресс, специализированную выставку и технический тур для отраслевых специалистов. Мероприятие проводится в Ульяновске с 2018 года, в этом году форум запланирован на 22-24 мая. Цель форума - содействие развитию возобновляемых источников энергии в России и выработка решений по взаимодействию в рамках программ локализации между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра ULNANOTECH. Организацию осуществляют АО "Электрификация" - оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики и Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ).