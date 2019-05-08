Свыше 200 предприятий стали участниками промышленных кластеров в Нижегородской области

ТАСС, 8 мая. Более двухсот организаций стали участниками промышленных кластеров, действующих на территории Нижегородской области. Об этом сообщил журналистам глава региона Глеб Никитин по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"В регионе действуют три ведущих института РАН и десять промышленных кластеров, участниками которых являются 230 организаций", - сказал Никитин.

Он подчеркнул, что Нижегородская область удерживает национальное лидерство в инновационном развитии, занимая первое место в стране по доле внутренних затрат на исследования и разработки в процентах в ВРП региона.

Кроме того, по словам Никитина, регион сохраняет за собой четвертое место по численности персонала, занятого исследованиями и разработками и по уровню инновационного развития.

Ранее в среду на заседании Совета вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что определены пять пилотных регионов, в которых в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Наука" будут созданы научно-образовательные центры - Пермский край, Белгородская, Кемеровская, Нижегородская и Тюменская области.