Трамп заявил, что Китай сорвал заключение торговой сделки

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай сорвал заключение двусторонней сделки в ходе торговых переговоров. Это заявление он сделал в среду во время выступления перед своими сторонниками во Флориде, трансляцию которого вела телекомпания C-Span .

Как ранее сообщал Трамп, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в США для заключения торгового соглашения в четверг. Президент США выразил мнение, что Китай решил отступить от договоренностей и предпринять попытку пересмотра торговой сделки в связи с надеждой, что сможет договориться о более выгодных условиях в случае победы кандидата от Демократической партии в 2020 году.

"Между прочим, вы видели тарифы, которые мы готовим? Они [Китай] сорвали сделку. Они прилетают завтра, прилетает их вице-премьер [Лю Хэ], он хороший человек, но они сорвали сделку", - заявил американский лидер. "Они не могут так поступать, поэтому будут платить. Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого в том, что мы будем получать больше 100 млрд в год [после введения тарифов]", - отметил Трамп.

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