Президент ОАК считает необходимым дождаться итогов расследования катастрофы в Шереметьево

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в которую входит компания "Сухой", не комментирует возможные причины крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, так как пока ведется следствие. Об этом ТАСС сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

"Никаких официальных комментариев. Идет расследование", - сказал он ТАСС на просьбу прокомментировать возможные обстоятельства и причины крушения.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще 10 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.