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Мантуров заявил, что Россия в ближайшее время не откажется полностью от пластиковой посуды

Глава Минпромторга также считает, что имеет смысл начинать с постепенного отказа от пластиковых пакетов в пользу, например, пакетов из крафтовой бумаги
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в ближайшей перспективе Россия не откажется полностью от пластиковой посуды. В беседе с журналистами в четверг он выразил мнение, что в этом вопросе необходимо принимать взвешенное решение.

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"Отменить совсем пластиковую посуду? Совсем, думаю, это невозможно. Должно быть сбалансированное решение. А постепенно, с появлением современных технологий, материалов, это [отказ от пластиковой посуды] будет происходить естественным образом", - сказал министр.

Он отметил необходимость создания нормативной базы для такого решения, добавив, что, по его мнению, имеет смысл начинать с постепенного отказа от пластиковых пакетов в пользу, например, пакетов из крафтовой бумаги.

"Мы к этому тоже постепенно двигаемся", - сказал Мантуров. При этом он подчеркнул, что в этом вопросе нужна не только нормативная база, "но и осознание человеком того, что он покупает и во что упаковывает".

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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