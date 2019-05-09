NYT: Walmart запретит продажу табачных изделий лицам младше 21 года

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Одна из крупнейших американских торговых сетей Walmart запретит продажу табачных изделий лицам младше 21 года, а также уберет из оборота электронные сигареты и жидкости к ним. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По ее данным, изменения в политике торговой сети вступят в силу с 1 июля этого года. На такой шаг в компании вынуждены были пойти после поступившего ее руководству письма от Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA), которое содержало требование запретить продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

Особое внимание в контролирующем органе уделили распространению в магазинах электронных сигарет (вейпов) и ароматизированных жидкостей к ним, которые также содержат никотин. Соответствующие требования Управление разослало также еще нескольким более мелким американским торговым сетям.

Ранее главный санитарный врач США Джером Адамс отметил, что только за 2018 год число подростков, пристрастившихся к курению электронных сигарет выросло в США сразу на 78%. "Мы обязаны принять решительные меры с целью защитить наших детей от электронных сигарет, которые, как показали исследования, не менее вредны, чем обычные сигареты. Эти сигареты, помимо прочего, способны взрываться в руках подростков, причиняя существенный вред здоровью и даже угрожая жизни", - заявил он. По данным Минздрава США, один из пяти американских школьников употребляет никотиновый раствор через вейп.

В России популярность электронных сигарет начала расти с 2014 года на фоне вступления в силу основной части Федерального закона № 15-ФЗ о запрете курения обычных сигарет в общественных местах. Законопроект о запрете использования электронных сигарет в общественных местах, в том числе в образовательных учреждениях, находится на рассмотрении в Госдуме с 2016 года.