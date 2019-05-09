Белоусов: повышение США пошлин на товары из КНР негативно отразится на экономике России

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, так как может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков. Об этом заявил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов.

"Бесспорно, это негативно отразится на мировой экономике и вдвойне негативно - на российской экономике. Во-первых, из-за того, что с высокой вероятностью снизятся темпы развития всей мировой экономики, во-вторых, может начаться отток капитала с развивающихся рынков. Эти два фактора негативно скажутся. Но самое главное, самое плохое во всей этой истории состоит в том, что с двух сторон рушатся правила, по которым была устроена мировая торговля", - сказал он.

При этом помощник президента согласился, что решение Вашингтона может в некоторой степени ослабить курс рубля. "Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, гораздо опаснее непредсказуемые колебания рубля. Это то, с чем сейчас борются Центральный банк и правительство. Риски пока не очень большие, невелики. Думаю, что с этой бедой мы справимся, но, тем не менее, риски существуют", - сказал он.

Торговый конфликт между США и КНР

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин.