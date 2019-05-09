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ЕБРР начал подготовку новой стратегии до 2025 года

В резолюции банка отмечается, что новый документ будет утвержден на ежегодном собрании совета правления в Лондоне в 2020 году

САРАЕВО, 9 мая. /ТАСС/. Акционеры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрили на ежегодной встрече совета правления банка планы по подготовке новой стратегии финансовой организации до 2025 года, сообщается в резолюции по итогам собрания.

"Акционеры ЕБРР в подавляющем большинстве одобрили планы по подготовке своей стратегии на пять лет", - говорится в распространенном документе.

Отмечается, что новая стратегия будет утверждена на ежегодном собрании совета правления ЕБРР, которое пройдет в 2020 году в Лондоне.

В резолюции указано, что новый план развития предполагает активизацию деятельности банка в странах его операционной деятельности, а также взаимодействие с новыми странами в регионе Южного и Восточного Средиземноморья (SEMED), куда банк инвестирует с 2012 года.

Кроме того, в рамках подготовки новой стратегии будет рассмотрен вопрос о возможных вариантах возврата капитала странам-акционерам.

В соответствии с резолюцией, принятой управляющими, ЕБРР будет также "анализировать возможные будущие варианты для ограниченной и постепенной экспансии в новые страны операций, например в ряд африканских и других стран, которые тесно интегрированы с нынешней географической структурой банка".

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