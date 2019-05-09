В Великобритании обеспокоены планами Турции начать бурение в районе Кипра

ЛОНДОН, 9 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании обеспокоено планами Турции в ближайшее время начать морское бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом написал в четверг в своем Twitter глава британского МИД Джереми Хант.

"Обеспокоены заявлением Турции о скором начале бурения в исключительной экономической зоне Кипра. Должна быть достигнута деэскалация ситуации, и все стороны должны проявить сдержанность. Разработка углеводородных запасов должна быть выгодна всем киприотам и должна способствовать урегулированию [кипрской проблемы]", - отмечает Хант.

На этой неделе Вашингтон также выразил обеспокоенность "объявленными Турцией намерениями начать операции по морскому бурению в районе, который Республика Кипр считает своей исключительной экономической зоной". По мнению властей США, "этот шаг является в высшей степени провокационным и может привести к росту напряженности в регионе".

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение Афродита, запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно "Фатих", которое с утра субботы находится в ИЭЗ. Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев - до 3 сентября.