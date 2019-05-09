"Белнефтехим" заверил, что белорусские НПЗ выпускают качественное автотопливо

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" заявил, что качество автомобильного топлива, производимого в ОАО "Нафтан" и на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), соответствует всем международным и отечественным нормам. Об этом в четверг сообщили в концерне.

"И сырье, и товарная продукция проходят на предприятиях несколько этапов контроля. Качество автомобильных топлив скрупулезно контролируют заводские лаборатории", - цитирует агентство БелТА сообщение концерна.

Там отметили, что на каждый вид топлива есть свой нормативный документ, в котором зафиксированы до двадцати показателей качества, в зависимости от марки. "Даже если по одному идет хоть малейшее несоответствие, то топливо не выходит за пределы завода", - пояснили специалисты, отметив, что арбитражные пробы хранятся от 45 дней (для внутреннего рынка) до 4 месяцев (для экспортного топлива). При этом в ведомстве отметили, что нефтеперерабатывающие заводы "вынужденно снизили объемы переработки из-за отсутствия качественного сырья".

19 апреля стало известно о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". 23 апреля Белоруссия приостановила из-за этого экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии, при этом концерн заверил, что внутренний рынок Белоруссии обеспечен достаточным количеством нефтепродуктов.

2 мая российская нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Белоруссии по нефтепроводу "Дружба". Планировалось, что Мозырский НПЗ 6 мая приступит к переработке чистой российской нефти, однако этого пока не произошло, так как промывка оборудования от некачественной нефти заняла больше времени, чем ожидалось.