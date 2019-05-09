Власти США отказали мобильному оператору Китая China Mobile в выходе на свой рынок

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи (ФКС) США в четверг единогласно поддержала предложение отклонить заявку китайского оператора China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг на территории Соединенных Штатов по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ФКС.

"ФКС единогласно приняла решение отклонить заявку China Mobile на предоставление услуг на территории США... в связи с опасениями по поводу национальной безопасности и рисками в правоохранительной сфере", - говорится в распространенном заявлении. В комиссии считают, что China Mobile якобы "принадлежит и контролируется правительством Китая". Американские власти опасаются, что оператор будет собирать информацию об американцах.

В прошлом году Национальное управление по телекоммуникациям и информации США рекомендовало ФКС по соображениям национальной безопасности отклонить заявку China Mobile.

Американские законодатели также по соображениям национальной безопасности выступили против планов китайского оператора по выходу на рынок США. Политики информировали американские компании о том, что сотрудничество с China Mobile приведет к ограничениям по ведению коммерческой деятельности. Таким образом, мобильному оператору China Mobile отказали в выдаче лицензии на деятельность в США, запрос на получение которой он подал еще в 2011 году.

Ранее вашингтонская администрация запретила китайской телекоммуникационной компании Huawei продавать свое оборудование американским компаниям по соображениям национальной безопасности, в основном из-за опасений, что Китай может использовать сетевое оборудование технологии 5G, чтобы шпионить за американцами.