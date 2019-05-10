WSJ: стоимость акций Uber в рамках IPO на бирже Нью-Йорка составит $45 за штуку

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Стоимость акций компании Uber Advanced Technologies составит $45 за штуку. Как сообщает в четверг газета The Wall Street Journal , всего в рамках первичного размещения акций (IPO) компания намерена разместить 180 млн акций, торги которых на фондовой бирже Нью-Йорка начнутся в пятницу.

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Издание уточняет, что в результате IPO сервис такси намерен привлечь около $8,1 млрд, достигнув таким образом капитализации в $82,4 млрд. Это, однако, значительно ниже прогнозов. Газета подчеркивает, что ранее предполагалось, что стоимость акций Uber может составить от $44 до $50 за штуку, а в общей сложности ее капитализация может вырасти до $90-100 млрд.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.