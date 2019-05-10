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Торговая война

США увеличили до 25% пошлины на китайские товары

Ожидается, что Пекин выступит с ответным шагом
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© AP Photo/Andy Wong

ТАСС, 10 мая. Решение американской администрации о поднятии пошлин с 10% до 25% на китайские товары на $200 млрд вступило в силу. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

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По его данным, Китай, как ожидается, выступит с ответным шагом.

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с американскими коллегами - министром финансов Стивеном Мнучиным и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Встреча продолжится в пятницу.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин.

Теги
СШАКитайМнучин, СтивенТорговая война
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