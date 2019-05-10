Кабмин повысил максимальную ставку субсидирования льготных кредитов субъектам МСП

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Правительство России повысило до 3,5% максимальную ставку субсидирования организаций, кредитующих малый и средний бизнес на льготных условиях. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Что нужно знать о нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство"

При этом из правил предоставления субсидий исключается положение о минимальной процентной ставке по кредитам - для заемщика она теперь может составлять менее 8,5% и быть ниже ключевой ставки ЦБ.

Кроме того, по ставке 3,5% будут субсидироваться кредитные договоры на инвестиционные цели, заключаемые с предприятиями, которые участвуют в проектах по повышению производительности труда.

Нижняя граница суммы кредита на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств снижается с 3 млн до 500 тыс. рублей, а максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств теперь составляет не 100 млн, а 500 млн рублей. "В случае если кредит выдается на инвестиционные цели в сфере туризма, его максимальный размер может составлять до 2 млрд рублей", - отмечается в пояснительной записке.

Также к инвестиционным кредитам отнесены целевые кредиты на строительство жилья, предоставляемые в соответствии с законом о долевом строительстве.

Отмечается, что изменения вносятся в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и должны способствовать повышению доступности льготных кредитов для бизнеса.

О нацпроекте

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.