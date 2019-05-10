Медведев обсудил с премьером Франции торгово-экономическое сотрудничество двух стран

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил по телефону с французским коллегой Эдуаром Филиппом актуальные вопросы взаимодействия двух стран, включая торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор председателя правительства России с Эдуаром Филиппом. Они обсудили "актуальные вопросы российско-французского взаимодействия, включая сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении.

Также главы правительств России и Франции обсудили график предстоящих двусторонних контактов по правительственной линии, добавили в пресс-службе.