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Медведев обсудил с премьером Франции торгово-экономическое сотрудничество двух стран

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил по телефону с французским коллегой Эдуаром Филиппом актуальные вопросы взаимодействия двух стран, включая торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор председателя правительства России с Эдуаром Филиппом. Они обсудили "актуальные вопросы российско-французского взаимодействия, включая сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении.

Также главы правительств России и Франции обсудили график предстоящих двусторонних контактов по правительственной линии, добавили в пресс-службе.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияФранцияФилипп, Эдуар
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