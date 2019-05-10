Москва вышла на первое место по количеству электробусов в Европе

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Москва стала лидером по числу электробусов на городских маршрутах, всего в столице курсируют 100 таких машин, сообщил в пятницу журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня на линию выходит сотый электробус. Москва на сегодняшний день является городом номером один в Европе по количеству электробусов, которые работают на маршрутах. Каждый день мы перевозим 45-50 тыс. москвичей на электробусах", - сказал он.

Ликсутов добавил, что выпуск нового транспорта на дороги Москвы позволил сократить расходы Мосгортранса на 11%. К тому же, он отметил, что электробусы на 20% надежнее в работе, чем троллейбусы. "До конца года 300 электробусов должны выйти на дороги Москвы, с 2021 года это количество будет примерно от 600 до 800 единиц в год", - уточнил глава департамента.

Столичные электробусы вышли на первый маршрут 1 сентября 2018 года.