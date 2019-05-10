В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа. Об этом сообщает в пятницу Минэнерго России.

"Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры", - уточнили в министерстве.

19 апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту". Транзит некачественного сырья в Европу был приостановлен 24 апреля.

Источник загрязнения экспортной нефти органическими хлоридами был обнаружен на участке Самара - Унеча. В российской "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным. По данным компании, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин 27 апреля пообещал, что, если корпоративное расследование не даст результатов, он привлечет специальные службы к выяснению всех обстоятельств нарушений.