Доходы врио главы Липецкой области выросли почти на 65 млн рублей в 2018 году

ТАСС, 10 мая. Декларируемый доход временно исполняющего обязанности главы Липецкой области Игоря Артамонова в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 64,7 млн рублей - до 195,8 млн рублей. Это следует из декларации о доходах главы региона, опубликованной в пятницу на официальном сайте администрации региона.

Общий доход, который Артамонов указал как полученный с 1 января по 31 декабря 2018 года, составил 195,8 млн рублей, согласно предыдущей его декларации, в 2017 году он заработал 131,1 млн рублей. Как указано в декларации, более 696 тыс. рублей составил доход по основному месту работы в администрации Липецкой области, свыше 195,1 млн рублей - доходы по предыдущему месту работы в ПАО Сбербанк и от вкладов в банках и реализации ценных бумаг.

В собственности Артамонова так же, как и в 2017 году, находятся квартира площадью 150,1 кв. м, участок площадью 2,5 тыс. кв. м, место для машины площадью 16,9 кв. м, автомобиль Porsche Panamera, но не стало дачного дома площадью 408,9 кв. м. За год к его имуществу добавился жилой дом площадью 346,2 кв. м, у него в пользовании также появилась квартира 88,7 кв. м, два места для машины - на 14,3 кв. м и 13,8 кв. м.

У его супруги доход за год вырос почти на 8,2 млн рублей - с 8,9 млн рублей в 2017 году до 17,1 млн рублей в 2018 году. Как указано в ее декларации, в сумму дохода включено более 4,5 млн рублей, полученные от продажи квартиры. Она так же, как и годом ранее, владеет автомобилями Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML и тремя объектами в Германии: квартирой площадью 146,2 кв. м, местом для машины 17,5 кв. м и подсобным помещением 19,5 кв. м. Но в России в 2018 году к ее имуществу добавилось еще одно место для машины площадью 17,5 кв. м. В пользовании с дочкой у нее, как и в 2017 году, в России находится квартира площадью 150,1 кв. м.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка-президента Среднерусского банка.