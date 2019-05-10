Гутерриш заявил о необходимости поддержать ВТО и восстановить дух сотрудничества в мире

ЖЕНЕВА, 10 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об опасности усиления торговых противоречий в мире, призвав мировое сообщество урегулировать разногласия путем многостороннего диалога и оказать поддержку Всемирной торговой организации (ВТО). Выступая в пятницу в Женеве на специальном заседании Генерального совета ВТО, он подчеркнул, что основанная на правилах торговая система отвечает интересам всех стран, независимо от того, бедные они или богатые.

"Нам нужно трудиться над восстановлением духа международного сотрудничества и оказать поддержку уникальной организации - ВТО, которая стоит на страже международных торговых отношений", - сказал Гутерриш.

"Торговля находится в центре международных отношений, а ВТО - это сердцевина торговли", - напомнил он, добавив, что "дух многосторонности" испытывает "растущее давление", а произошедшая за последний год "эскалация торговой напряженности" грозит подорвать экономический рост в мире и саму основу многосторонней торговой системы.

"Основанная на правилах, недискриминационная и справедливая система имеет ключевое значение для обеспечения интересов беднейших и наиболее уязвимых экономик, но она также соответствует интересам всех торговых партнеров, как слабых, так и сильных", - констатировал Гутерриш. Он приветствовал предпринимаемые в настоящее время членами ВТО шаги "по усилению и усовершенствованию различных аспектов системы, чтобы лучше отвечать на вызовы новых экономических реальностей".