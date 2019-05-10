Росстат представил в Таиланде проект по ведению статистического учета

БАНГКОК, 10 мая. /ТАСС/. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила на семинаре в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в таиландской столице проект по ведению статистического учета. Как рассказал в пятницу ТАСС глава российской делегации, заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко, инициатива поможет повысить исследовательский потенциал стран для формирования большего числа показателей устойчивого развития.

"Это третий наш совместный со статистическим отделом ЭСКАТО проект, - отметил он. - Два первых были успешно реализованы". "Первый был посвящен демографической статистике, второй - экономической статистике, третий - устойчивому развитию, - рассказал Егоренко. - Мы как правило концентрируемся на Центральной Азии, и к проектам привлекаем русскоязычные страны и государства, которые желают примкнуть к нашим инициативам".

По его словам, "задача проекта состоит в том, чтобы повысить исследовательский потенциал в странах для формирования большего числа показателей устойчивого развития". Заместитель руководителя Росстата напомнил, что в 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 17 целей и 169 задач устойчивого развития. "После этого статистическая комиссия разработала набор показателей для отслеживания прогресса. Именно повышению статистического потенциала для расчета этих показателей и посвящена наша работа в рамках этого проекта", - пояснил он.

"Во время прошедшего в Бангкоке семинара мы как раз и запускали этот проект. Пытались выяснить у стран, какие основные приоритеты существуют, чтобы сконцентрироваться на конкретных тематических вопросах. Потому что спектр показателей очень широк и охватить все одним проектом вряд ли возможно - показателей больше 250 - поэтому нужно было сконцентрироваться на каких-то конкретных задачах и понять какие более эффективные и подходящие для наших целей методы обучения существуют", - подчеркнул Егоренко.

Семинары и практика

"У нас запланировано два очных семинара для практических статистиков. Мы будем учить их, как рассчитывать конкретные показатели. Первый пройдет в Алма-Ате в октябре этого года. По второму семинару мы еще определимся", - рассказал заместитель руководителя Росстата.

По его словам, "первый шаг - это семинар в Алма-Ате по статистике сельского хозяйства". "Мы имеем очень хорошие партнерские отношения с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО). Они будут участвовать в полной мере, выступать в качестве лекторов и посредников этого проекта", - пояснил специалист.

"Естественно ЭСКАТО имеет тоже свой определенный опыт в этой области. Мы пригласим те же страны, что были на семинаре в Бангкоке, обеспечим перевод и адаптацию всех обучающих курсов, которые разработала ФАО за последнее время по 20 показателям. Эти показатели разбросаны по разным целям устойчивого развития, но все они как правило связаны с теми или иными вопросами развития сельского хозяйства в странах", - сообщил Егоренко.

"Итогом проекта станет появление возможности для стран рассчитывать значительно большее число различных показателей, чем существует сейчас. Это приведет к тому, что сами страны будут знать об устойчивом развитии у себя намного больше, и это конечно будет серьезным содействием глобальному процессу, - уверен он. - Чтобы рассчитать глобальный показатель, нужно иметь значения, рассчитанные по международной методологии как можно большего числа стран. Если на глобальном уровне появятся данные еще девяти стран (Азербайджан, Армения, Киргизия, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан, Монголия, Вьетнам - прим. ТАСС), то это будет очень серьезным прорывом".

Центр статистики

Егоренко также рассказал о создании ресурсного центра по статистике в Москве для оказания консультационной помощи и обучения представителей русскоговорящих стран. "Этот центр будет создан в Росстате. Сначала это будет наш центр, потом мы планируем его сделать негосударственной организацией, которая будет работать под логотипом ЭСКАТО. Представленный в Бангкоке проект является одной из начальных стадий подготовки к созданию ресурсного центра", - пояснил он.

По его словам, сейчас Росстат занимается созданием концепции ресурсного центра и дорожной карты по его формированию. "Делаем это в рамках проекта Всемирного банка. Мы воспользовались возможностью этого семинара для того, чтобы привлечь одного из ведущих экспертов в области обучения в регионе - австралийского специалиста Джонатана Палмера, и он любезно согласился поучаствовать в этой инициативе", - отметил Егоренко. Предполагается, что презентация концепции ресурсного центра состоится в Алма-Ате.

"Мы планируем повышать статистическую грамотность наших чиновников и ключевых партнеров. Ресурсный центр будет играть ключевую роль в этом процессе. Он позволит нам организовывать регулярные курсы для политиков, журналистов и ученых. Надеемся, что это станет открытой площадкой для повышения знаний в статистике всех, кто ее использует", - считает заместитель руководителя Росстата.

"Сейчас мы можем сделать неутешительный вывод: статистическими данными, которые Росстат производит в огромном количестве, не все умеют пользоваться", - констатировал Егоренко. Он уверен, что необходимо обучать тому, "как эти показатели рассчитываются и как их надо правильно использовать". "Неверная интерпретация данных приводит к неверному принятию решений", - подытожил специалист.