Трамп: США и Китай продолжат торговые переговоры, несмотря на введение пошлин

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной тарифов на китайские товары.

"Наши отношения с председателем КНР Си Цзиньпином остаются хорошими, переговоры продолжатся в будущем. Тем временем Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Китая, которые могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем", - написал американский лидер в Twitter.

"Последние два дня США и Китай проводили откровенные переговоры по двустороннему торговому соглашению", - подчеркнул он.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин назвал торговые переговоры с китайской делегацией "конструктивными". Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ также заявил, что переговоры с США прошли "достаточно хорошо", сообщило агентство Bloomberg.

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил, что 10 мая увеличенные пошлины вступят в силу.