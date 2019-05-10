Новый сайт Росстата полностью заработает во второй половине мая

БАНГКОК, 10 мая. /ТАСС/. Обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстата) полностью заработает во второй половине мая. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель руководителя ведомства Сергей Егоренко, возглавивший российскую делегацию на семинаре в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

"1 мая была запущена пилотная версия сайта для наших ключевых потребителей, - пояснил он. - Ресурс работает, введен в эксплуатацию, и сейчас идет последний этап отладки на целевой аудитории". "Мы отобрали 20 ключевых пользователей, которые работают с сайтом постоянно, в ежедневном режиме. Они поработают с ним до середины мая, и сайт будет запущен после праздников, во второй декаде месяца", - заверил Егоренко.

Новый сайт

Предполагается, что новый интернет-ресурс станет более адаптированным для различных категорий пользователей. "Информацию на нем можно будет найти за меньшее число кликов. Кроме того, для подготовленных пользователей будут созданы витрины данных (срез хранилища данных, представляющий собой массив узконаправленной информации - прим. ТАСС), которые позволят получать информацию в различных разрезах и сопоставлять показатели", - пояснил он.

Вместе с тем можно будет использовать предустановленный набор показателей для конкретных нужд. "Пользователь может выбрать из всей базы данных какой-то конкретный набор показателей. Эта информация будет постоянно обновляться, и ее можно будет сопоставлять с другими данными, строить таблицы, скачивать материалы в различных форматах, что позволит производить вторичную переработку сведений", - рассказал заместитель руководителя службы.

"Первые тесты показали, что это действительно интересно нашим потребителям, - поделился Егоренко. - Кроме того, мы всегда очень трепетно относимся к нашим поставщикам данных, то есть к респондентам: компаниям и организациям". "Будет серьезно усовершенствован раздел сайта, который посвящен работе с ними. Для них будет доступна вся информация по формам статистической отчетности: можно будет, введя ИНН, получить полный набор форм, которые необходимо сдавать в статистику", - добавил он.

Цифровая аналитическая платформа

Говоря об интеграции нового сайта, в том числе с порталом "Госуслуги", представитель Росстата отметил, что "это следующий этап". "Мы к этому идем, это будет запущено в рамках проекта по созданию цифровой аналитической платформы статистических данных. Росстат вписан в цифровую повестку правительства. Мы являемся частью национальной программы "Цифровая экономика", - напомнил он.

"Соответственно, наша цифровая аналитическая платформа - это прикладной сегмент национальной системы управления интернетом. В рамках этой платформы мы будем создавать отдельные платформенные решения, в том числе единое хранилище данных и окно приема отчетности, которые позволят улучшить нам взаимодействие с пользователями информации, а также теми, кто ее предоставляет", - сообщил Егоренко.

"Цифровая аналитическая платформа - это окно в цифровое будущее, - подчеркнул специалист. - Она позволит сократить нагрузку на бизнес". "В перспективе мы планируем минимизировать ее [нагрузку], практически свести к нулю, а также расширить объем предоставляемых услуг для различных категорий пользователей. [Произойдет это] за счет того, что у нас будет единое хранилище данных и можно будет удовлетворять практически любой произвольный запрос потребителя", - пояснил Егоренко.

По его словам, "ввод в опытную эксплуатацию четырех ключевых компонентов цифровой аналитической платформы намечен на начало следующего года". "В полном объеме платформа заработает к концу 2021 года", - добавил он.

Оптимизация сбора данных

"Цифровая аналитическая платформа - это программные решения, которые позволят нам оптимизировать процесс сбора, обработки и распространения информации. Росстат отвечает за разработку и будет оператором платформы в сотрудничестве с министерством экономического развития и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций", - рассказал он.

"Проект очень интересный, дорогостоящий и прорывной, - уверен Егоренко. - Мы на него очень рассчитываем". "Весь проект стоит порядка миллиарда рублей на три года", - сообщил он. "Основные участники этого процесса - министерства и ведомства - почувствуют результат уже очень скоро - в начале следующего года, а потребители - когда вся аналитическая платформа заработает в полном объеме к концу 2021 года", - подытожил Егоренко.