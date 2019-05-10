В Японии открывается встреча министров сельского хозяйства стран G20

НИИГАТА /Япония/, 11 мая. /ТАСС/. Министры сельского хозяйства государств Группы двадцати (G20) встретятся в субботу в японском городе Ниигата. В ходе двухдневных переговоров они обсудят, какие вызовы стоят перед современным сельским хозяйством и какие международные практики лучше всего подойдут для решения существующих и появляющихся проблем.

Главная тема встречи в этом году - "На пути к устойчивому агропищевому сектору: современные проблемы и позитивные практики". Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы переговоров, их участники рассчитывают обсудить развитие и поощрение инноваций в области технологий и человеческих ресурсов, цифровое сельское хозяйство, развитие и применение современных технологий в отрасли.

"Мы хотели бы обсудить новые вызовы, стоящие перед мировым сельским хозяйством, и найти для них соответствующие решения", - подчеркнул министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикава, выступая накануне перед журналистами. Он также отметил, что намеревается провести отдельные встречи с китайским и южнокорейским коллегами, чтобы обсудить тему снятия частичного продуктового эмбарго, которое эти страны ввели в отношении Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

В субботу японская сторона, выступающая организатором встречи G20, проведет двусторонние переговоры с министрами сельского хозяйства США и Великобритании. Само же заседание членов G20 откроется коротким приветствием, а основная часть мероприятия намечена на воскресенье. От России во встрече примет участие заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.

В связи с проведением в Ниигате международного мероприятия город патрулируют усиленные наряды полиции. "В обычное время вы не увидите на улицах столько полицейских, но это все-таки "двадцатка", поэтому бдительность повышенная", - рассказал ТАСС сотрудник местных сил правопорядка. На вокзале гостей города встречают десятки волонтеров: Ниигата нечасто становится местом проведения крупных международных мероприятий, и наплыв иностранных гостей вызывает у местного населения большой интерес. Встреча министров сельского хозяйства стран G20 проходит в комплексе "Токи Мэссе" на берегу реки Синано, впадающей в Японское море. На территории комплекса развернуты пресс-центр и выставка, на которой представлены последние достижения местного сельского хозяйства.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.