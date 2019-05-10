США обсудят с Венгрией зависимость от энергоресурсов РФ в ходе визита Орбана в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсудят с венгерской стороной вопросы энергетики и зависимости стран Европы от поставок энергоресурсов из России в ходе предстоящего в понедельник визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Вашингтон. Об этом заявила представитель администрации США высокого ранга, выступая в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов

По ее словам, Вашингтон "пытается добиться того, чтобы в Европе не было зависимости от какого-то одного источника энергоресурсов". "Это является постоянной темой взаимодействия США с Европой с 1980-х годов, и министр [энергетики США Рик] Перри очень активно затрагивает ее в ходе своих поездок в Европу", - отметила представитель Госдепартамента.

В связи с этим США в особенности предостерегают "Австрию, Венгрию и Германию от чрезмерной зависимости от России" в плане поставок энергоресурсов, заявила она. "Мы знаем, что эта позиция не очень-то популярна у россиян", - подчеркнула американский дипломат. Тем не менее, по ее словам, США считают, что у европейцев должен быть "более широкий спектр поставщиков" топлива.

При этом она утверждала, что Вашингтон не пытается методом нечестной конкуренции продвигать на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ). Однако США считают американский СПГ "важной частью поставок топлива в Европу".

"Можно быть уверенными в том, что данная тема (вопросы энергетики - прим. ТАСС), безусловно, будет находиться на повестке дня в ходе расширенных переговоров с венграми [в рамках визита Орбана]", - добавила американский дипломат.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца текущего года. США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу и неоднократно грозили ввести санкции против проекта, включая его европейских участников. По мнению российских властей, это может быть связано с попыткой увеличить поставки в Европу американского сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.