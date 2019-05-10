Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Стоимость акций компании Uber Advanced Technologies в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала с $45 до $41,57. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте биржи.

Выход Uber на биржу. Что известно о самом ожидаемом событии на американском рынке

Таким образом, стоимость акций сервиса такси в результате первичного размещения акций (IPO) упала к окончанию торгов в пятницу на 7,6% от первоначальной суммы. При этом ранее эксперты ожидали, что стоимость акций Uber на торгах будет в диапазоне от $44 до $50 за штуку.

Газета The Wall Street Journal подчеркивает, что компании, которая разместила 180 млн акций, удалось привлечь $8,1 млрд. Однако ее общая капитализация выросла всего до $76,5 млрд, что лишь незначительно выше $76 млрд, в которые Uber оценили в августе прошлого года частные инвесторы. Изначально в компании планировали увеличить капитализацию до $82,4 млрд.

The Wall Street Journal подчеркивает, что с 2000 года лишь 18 компаний, капитализация которых превышает $1 млрд, теряли в стоимости акций в первый день торгов на американских биржах. В большинстве случаев акции компаний дорожают в среднем на 21%.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.