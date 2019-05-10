Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд. Об этом говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, распространенном в пятницу.

"Ранее сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около $200 млрд", - заявил он.

"Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в $300 млрд", - подчеркнул Лайтхайзер.

Он также отметил, что подробная информация об этих тарифах будет опубликована в понедельник.

В пятницу Трамп заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной тарифов на китайские товары. Президент США отметил, что эти пошлины "могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем".

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил, что 10 мая увеличенные пошлины вступят в силу.