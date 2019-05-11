Япония попросила США снять оставшиеся ограничения на поставки продукции из Фукусимы

НИИГАТА /Япония/, 11 мая. /ТАСС/. Япония попросила США способствовать снятию остающихся ограничений на экспорт продукции из некоторых японских префектур, введенных после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Соответствующую просьбу озвучил министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикава на встрече со своим коллегой из США Сонни Пердью, которая состоялась в субботу в Ниигате в преддверии переговоров глав сельскохозяйственных ведомств стран Группы двадцати (G20), передает корреспондент ТАСС.

Пердью пообещал передать просьбу соответствующим чиновникам своего ведомства. В ходе переговоров стороны также обсудили японско-американскую торговлю и сотрудничество в области сельского хозяйства.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" США, как и многие другие государства, ввели ограничения на импорт продукции из Японии. За годы, прошедшие с момента трагедии, большинство ограничений американской стороной было снято, но, по данным японской стороны, остался ряд небольших технических барьеров. Наиболее же жесткую позицию в этом вопросе занимают Китай и Южная Корея, продуктовое эмбарго которых на товары из Фукусимы и прилегающих к ней префектур действует практически в полном объеме. В ходе двухдневной встречи министров сельского хозяйства G20 глава японского ведомства проведет отдельные переговоры с китайским и южнокорейским коллегами, на которых намеревается обсудить эту тему.

В Ниигате за субботу и воскресенье министры обсудят, какие вызовы стоят перед современным сельским хозяйством и какие международные практики лучше всего подойдут для решения существующих и появляющихся проблем. От России во встрече примет участие заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.