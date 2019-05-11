Белоруссия назовет сумму ущерба от загрязненной нефти после ревизии НПЗ

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Белоруссия назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба" после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом заявил в субботу журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Полоцком НПЗ. А сейчас мы считаем убытки", - пояснил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. По словам президента, для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования двух НПЗ: ОАО "Нафтан" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

"Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка", - отметил президент.

Он подчеркнул, что крайне негативно оценивает случившееся. "Расхлябанность и разболтанность на территории России, а это тысячи километров, - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью, - сказал президент. - За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает".