{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
Обновлено 

Белоруссия назовет сумму ущерба от загрязненной нефти после ревизии НПЗ

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что крайне негативно оценивает ситуацию с поступлением "ядовитой" нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Максим Гучек/БелТа/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Максим Гучек/БелТа/ТАСС

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Белоруссия назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба" после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом заявил в субботу журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На эту тему
Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решают проблему?

"Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Полоцком НПЗ. А сейчас мы считаем убытки", - пояснил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. По словам президента, для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования двух НПЗ: ОАО "Нафтан" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

"Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка", - отметил президент.

Он подчеркнул, что крайне негативно оценивает случившееся. "Расхлябанность и разболтанность на территории России, а это тысячи километров, - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью, - сказал президент. - За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники
Эти деньги будут направлены на поставку 153 тракторов и 221 комбайна
Читать полностью