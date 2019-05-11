Советник Зеленского: решение суда о денационализации Приватбанка выполнить невозможно

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Решение суда по признании незаконным национализации Приватбанка выполнить невозможно. Так считает советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. Даже если предположить, что суды высших инстанций это решение поддержат, его невозможно будет исполнить. Нет практического способа совершить полную реституцию Приватбанка и вернуть его предыдущим собственникам", - отметил Данилюк в опубликованном в субботу интервью изданию "Лига.нет".

По его словам, в случае реституции государство забирает свой взнос в размере более 150 млрд гривен (свыше $5,7 млрд), вследствие чего капитал банка сразу уменьшается на эту сумму. "После чего Приват не будет соответствовать требованиям Нацбанка и должен быть выведен с рынка", - сказал экс-министр. "Очевидно, вариант с возвращением невозможен с практической с практической точки зрения.... поэтому выбрали вариант компенсации [бывшим собственникам]", - отметил министр, добавив, что "окончательное решение - за судами". При этом он подчеркнул важность того, чтобы "как минимум в Верховном суде, где будет приниматься окончательное решение, не было судей с подмоченной репутацией".

По мнению Данилюка, за возможное решение по компенсации прежним собственникам или возврат Приватбанка заплатят налогоплательщики.

Он признал, что в команде Зеленнского "присутствует явный конфликт интересов", поскольку адвокат Андрей Богдан обеспечивает интересы бывших собственников Приватбанка в судах против государства, а Данилюк был министром, который занимался национализацией банка. "В этом вопросе мы были по разные стороны баррикад. Поэтому считаю, что сейчас никто из нас не должен касаться темы Привата и даже теоретически иметь возможность влиять на дальнейшее развитие событий. Должна быть выстроена стена между нами и делом Привата, иначе это подорвет доверие и дискредитирует президента", - подчеркнул он. Более того, добавил Данилюк, президент не должен вникать в историю с Приватбанком. "Он должен думать о будущем, и в этом контексте его должна интересовать реформа судебной системы. Чтобы реформированный суд вынес справедливое решение, которое примет общество", - сказал советник.

18 апреля Окружной административный суд Киева по иску Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка. На следующий день суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Национального банка приняло решение о национализации банка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (свыше $5,7 млрд).