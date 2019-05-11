Мозырский НПЗ начал перерабатывать качественную нефть

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. ОАО "Мозырский НПЗ" приступил к переработке качественной нефти и повышает производственную загрузку до оптимальной. Соответствующее сообщение распространил концерн "Белнефтехим" в субботу.

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решают проблему?

"11 мая 2019 года ОАО "Мозырский НПЗ" вовлекает в переработку нефть, имеющую показатели качества, соответствующие стандарту, и начал повышение производственной загрузки до оптимальной", - сказано в сообщении. В нем также отмечается, что, как сообщает диспетчерская служба белорусского оператора магистрального нефтепровода "Дружба", ОАО "Гомельтранснефть Дружба" также "продолжает прокачку нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода в украинском направлении".

ОАО "Нафтан" работает на сниженной загрузке. "Нефти, прокачиваемой по незагрязненному нефтепроводу Сургут - Полоцк, недостаточно для оптимальной загрузки предприятия", - сказано в сообщении.