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Ситуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
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Мозырский НПЗ начал перерабатывать качественную нефть

Концерн "Белнефтехим" сообщил, что завод повышает производственную загрузку до оптимальной

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. ОАО "Мозырский НПЗ" приступил к переработке качественной нефти и повышает производственную загрузку до оптимальной. Соответствующее сообщение распространил концерн "Белнефтехим" в субботу.

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"11 мая 2019 года ОАО "Мозырский НПЗ" вовлекает в переработку нефть, имеющую показатели качества, соответствующие стандарту, и начал повышение производственной загрузки до оптимальной", - сказано в сообщении. В нем также отмечается, что, как сообщает диспетчерская служба белорусского оператора магистрального нефтепровода "Дружба", ОАО "Гомельтранснефть Дружба" также "продолжает прокачку нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода в украинском направлении".

ОАО "Нафтан" работает на сниженной загрузке. "Нефти, прокачиваемой по незагрязненному нефтепроводу Сургут - Полоцк, недостаточно для оптимальной загрузки предприятия", - сказано в сообщении.

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БелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
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