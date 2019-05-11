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Лукашенко распорядился включить БелАЭС в состав ГПО "Белэнерго"

Это решение принято для повышения эффективности организации эксплуатации электростанции

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым РУП "Белорусская атомная электростанция" войдет в состав ГПО "Белэнерго". Об этом в субботу сообщили в президентской пресс-службе.

"РУП "Белорусская атомная электростанция" войдет в состав ГПО "Белэнерго", соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 11 мая, - сообщили в пресс-службе. - Данное решение принято с целью повышения эффективности организации эксплуатации атомной электростанции и создания единого технологического комплекса белорусской энергетической системы".

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго - на 2020 год. Российской стороной выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере $10 млрд. Кредитная линия открыта до 2035 года.

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