В Белоруссии вновь увеличили цены на топливо из-за удорожания нефти из России

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются на 1 белорусскую копейку. Рост цен происходит уже в 12-й раз с начала года на фоне увеличения стоимости российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, сообщили в субботу в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

С воскресенья стоимость 1 литра бензина АИ-95-К5 -Евро теперь составляет 1,66 белорусского рубля ($0,79), бензина АИ-92-К5-Евро - 1,55 рубля ($0,74), АИ-98-К5-Евро - 1,87 рубля ($0,89), дизельного топлива - 1,66 рубля ($0,79).

"По состоянию на 11 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,1%, а розничные цены на моторное топливо - в среднем на 7,2%, - сообщили в концерне. - В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 12 мая увеличиваются на 1 [белорусскую] копейку".

Последний раз цена на топливо изменялась 5 мая: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку. В 2018 году цены на топливо менялись 27 раз. В "Белнефтехиме" это также объясняли необходимостью "компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья".