Times: на улицах Лондона впервые появятся двухэтажные автобусы, работающие на водороде

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, в 2020 году впервые появятся на улицах Лондона. Как сообщила в субботу газета The Times, компания Transport for London (TfL), отвечающая за работу большей части столичного общественного транспорта, разместила первый заказ на 20 красных автобусов-даблдекеров, которые не будут загрязнять городской воздух.

"Всем нам нужно участвовать в очистке ядовитого лондонского воздуха, и я всегда говорил, что TfL должна быть в этом деле первой, - заявил мэр британской столицы Садик Хан. - Мы выделяем рекордные £85 млн (7,2 млрд рублей по текущему курсу - прим. ТАСС) на то, чтобы сделать наши автобусы экологически чистыми, и я горжусь тем, что Лондон сейчас обладает крупнейшим в Европе парком автобусов с нулевым выхлопом".

На данный момент в Лондоне насчитывается 165 автобусов, не загрязняющих окружающую среду, а к лету эта цифра вырастет до 233. Однако даже после этого их общее число составит лишь 2,4% от всех 9400 красных автобусов, выполняющих маршруты в британской столице. Хан обещает, что Лондон полностью перейдет на автобусы с нулевым выхлопом к 2037 году, однако для этого TfL придется ежегодно заменять 500 устаревших автобусов новыми, что потребует очень больших вложений.

Каждый из дизельных даблдекеров, от которых Хан пообещал очистить городские улицы, стоит £190 тыс. (16 млн рублей). Двухэтажные дизель-электрические двухэтажные автобусы с солнечными батареями, которые начали курсировать по лондонским улицам в 2012 году, когда мэром столицы был Борис Джонсон, обходятся городскому бюджету в £350 тыс. (без малого 30 млн рублей) за штуку. При этом стоимость каждой из новых работающих на водороде машин, которые будут произведены в Северной Ирландии, составляет £500 тыс. (больше 42 млн рублей по текущему курсу), и еще £2 млн (2,6 млн рублей) уйдет на создание станций дозаправки. Примечательно, что почти половину средств на осуществление данного проекта власти Лондона успели получить за счет целевых программ Евросоюза.

Лондонский общественный транспорт переводят на экологически чистые виды топлива для борьбы с загрязнением городского воздуха. Согласно экологическим нормативам Евросоюза, допустимая концентрация диоксида азота в среднем не должна превышать 40 микрограммов на кубический метр воздуха, однако в Лондоне в 2017 этот показатель был превышен на 50 участках, где проводились замеры. Большой проблемой является и повышенная концентрация в городском воздухе тонкодисперсных частиц диаметром 2,5 мкм и менее. По оценкам экспертов из Королевского колледжа Лондона, только в британской столице долгосрочное воздействие загрязненного воздуха на организм ежегодно становится причиной почти 10 тыс. преждевременных смертей.