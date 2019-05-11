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Торговая война

Трамп предложил перенести производство товаров в США, чтобы избежать американских пошлин

Ранее лидер США заявил, что Вашингтон и Пекин намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Перенос производства в США является "простым способом" для остальных стран избежать американских таможенных пошлин. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

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"Такой простой способ избежать пошлин? Делайте или производите свои товары и продукцию в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!" - написал он в своем Twitter.

Трамп в пятницу заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной пошлин на китайские товары. Американский лидер отметил, что эти тарифы "могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем". Он также поручил ввести дополнительные пошлины на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

Теги
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