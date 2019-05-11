Куба ввела регулирование продаж некоторых продуктов питания и средств гигиены

ГАВАНА, 12 мая. /ТАСС/. Продажа некоторых продуктов питания и средств гигиены будет регулироваться на розничном рынке Кубы по причине "финансовой напряженности", с которой сталкивается страна. Об этом в субботу сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в эфире государственного телевидения.

"Регулирование продукции и продажа ее ограниченного количества обеспечит справедливость распределения продуктов, чтобы большее число граждан смогло получить к ним доступ и избежать накопления", - заявила глава ведомства. В число продуктов питания, попадающих под меры, входят рис, бобы, растительное масло, курица, яйца, некоторые разновидности колбасы - они будут продаваться в определенных количествах на человека. По словам Диас, регулирование коснется и средств гигиены, в частности, мыла, зубной пасты и моющих средств.

Глава ведомства отметила, что ограничения связаны с экономическими санкциями, введенными в отношении Кубы, в частности, со стороны США. В начале мая президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, "направлены на подрыв конституции Венесуэлы".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.