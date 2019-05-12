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The Sunday Times включила Алишера Усманова в десятку богатейших резидентов Великобритании

Состояние бизнесмена газета оценила в £11,339 млрд
Алишер Усманов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Алишер Усманов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 12 мая. Российский бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в рейтинге самых богатых налоговых резидентов Великобритании, который был опубликован в воскресенье газетой The Sunday Times. Его состояние оценивается в £11,339 млрд ($14,73 млрд). В 2018 году он также находился в рейтинге на восьмом месте с £10,556 млрд ($14,29 млрд),

В рейтинг The Sunday Times вошел еще один российский предприниматель - на девятом месте оказался Роман Абрамович, его состояние оценили в £11,221 млрд ($14,58 млрд). Годом ранее бизнесмен занимал 13-ю строчку с £9,333 млрд ($12,64 млрд).

Впервые в рейтинг вошел основатель "Альфа-группы" Михаил Фридман, он занимает 10 строчку с £10,9 млрд ($14,1 млрд),

Первое место рейтинга заняли индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя с £22 млрд ($28,5 млрд), увеличив свое состояние на £1,356 млрд ($1,76 млрд) по сравнению с прошлым годом.

Возглавлявший рейтинг в прошлом году Джим Рэтклифф расположился на третьей строчке с £18,15 млрд ($23,58 млрд).

Теги
ВеликобританияРоссияАбрамович, Роман АркадьевичУсманов, Алишер Бурханович
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