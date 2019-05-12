Телевидение КНДР сообщило об угрозе засухи из-за рекордно низкого количества осадков

ПХЕНЬЯН, 12 мая. /ТАСС/. КНДР угрожает сильная засуха в связи с тем, что с начала нынешнего года в стране выпало рекордно низкое количество осадков. Это особенно опасно для сельского хозяйства, сообщило в воскресенье Центральное телевидение КНДР.

"Среднее по стране количество осадков с января по май нынешнего года, согласно предварительным оценкам, оказалось рекордно низким за всю историю метеорологических наблюдений в нашей стране", - сообщил ведущий прогноза погоды. По данным синоптиков, в течение первых четырех месяцев 2019 года в КНДР выпало 54,4 мм осадков, что составляет всего 42% от средних показателей предыдущих лет.

Ранее метеорологи КНДР обращали внимание на практически полное отсутствие осадков зимой. Так, на улицах Пхеньяна полностью отсутствовал снег, при том что столбики термометров опускались ниже минус 14 градусов. При этом средний показатель влажности воздуха в столице КНДР в зимний период составил 64%, что также является самым низким показателем за все время наблюдений за погодой в республике.

По мнению экспертов, такая засушливая погода в зимний и весенний периоды может привести к острой нехватке воды и гибели посевов.

Ранее власти КНДР призвали принять дополнительные меры для обеспечения водой сельскохозяйственных районов страны в связи с аномально теплой и бесснежной зимой. Отмечалось, что крестьянским хозяйствам должны быть предоставлены материалы и оборудование для создания запасов воды.

Угроза голода

В начале мая представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН сообщили, что в 2018 году в КНДР из-за плохих погодных условий был собран самый низкий урожай за последние 10 лет. По оценкам организации, из-за этого более 10 млн жителей народной республики находятся в ситуации, которую в ООН характеризуют как "отсутствие продовольственной безопасности". Это означает, что у них нет достаточного количества продуктов питания до следующего урожая.

По оценкам миссии ВПП, в КНДР в 2018 году было произведено 4,9 млн т сельскохозяйственной продукции, что является самым низким результатом после сезона 2008-2009 годов. Как подчеркнул представитель организации, без гуманитарной помощи миллионам жителей республики может грозить голод. Для увеличения поставок в КНДР продовольствия необходимо устойчивое финансирование со стороны стран-доноров, чтобы спасти жизни людей, подчеркнули представители ООН.