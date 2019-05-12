Минприроды: механизм ГЧП и концессии помогут развивать экотуризм в России

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Государственно-частное партнерство (ГЧП) и концессионнные соглашения способствуют привлечению инвесторов к развитию экотуризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), отметил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды РФ Иван Шмаков.

"Что касается государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, это является одним из инструментов, который поможет нам сохранить баланс интересов между инвесторами и особо охраняемыми природными территориями, это один из механизмов заведения инвесторов на прилегающие территории ООПТ с целью развития экотуризма. Здесь сейчас тоже есть определенные моменты, мы прорабатываем [их] в том числе с коллегами из Государственной думы и надеемся, что наши предложения и совместные обсуждения примут форму законопроекта. Как только это будет оформлено, мы будем готовы поделиться нашими соображениям по этому поводу", - сказал Шмаков в Сочи в день 95-летия Кавказского государственного биосферного заповедника.

Собеседник агентства добавил, что работа ведется и с бизнесом. "Мы слышим бизнес, что ему необходимо, чтобы зайти на эти территории. Помимо самого механизма заведения инвесторов там еще остается много вопросов, которые также необходимо регулировать для развития экологического туризма", - отметил Шмаков.