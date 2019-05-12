В Минске заявили, что диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр продолжается

МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Белоруссия продолжает вести активный диалог с российской стороной о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в РФ. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1" министр экономики республики Дмитрий Крутой.

"При расчете прогноза [социально-экономического развития страны] на 2019 год мы не учитывали возможную компенсацию [со стороны РФ] по налоговому маневру. Такой же политики мы рассчитываем придерживаться и на 2020 год, - сказал министр. - Переговоры с российскими коллегами сейчас находятся в активной стадии, поэтому, не имея конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене газа [для Белоруссии на 2020 год], мы исходим из самых пессимистических оценок, которые на сегодняшний день есть".

По словам министра, причин отказываться от параметров социально-экономического развития страны, которые были заложены на текущий год, нет. Это касается прогноза ВВП (планируется на уровне 4%) и других макроэкономических параметров.

"Если нам удастся договориться в конечном итоге с российскими коллегами [о компенсации], это станет дополнительным плюсом", - сказал Крутой. Он отметил, что предполагаемая компенсация потерь белорусской экономики в 2019 и 2020 годах незначительна в соотношении с ВВП, бюджетом, объемом экспорта и другими ключевыми макроэкономическими параметрами. "Поэтому правительством предпринимаются определенные шаги. Но пока им не следует придавать характер публичности", - заключил министр.

Белоруссия и Россия ведут переговоры об актуальных вопросах белорусско-российского сотрудничества. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. Президент Александр Лукашенко заявил 1 марта, что Белоруссия потеряла за время налогового маневра с 2015 года $3,4 млрд.

Минск и Москва до 1 июля должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Стороны договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции.

Торговля в ЕАЭС

Крутой также отметил, что механизмы устранения барьеров во взаимной торговле в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)в настоящее время работают слабо. По его словам, Минск инициирует введение моратория на принятие новых нормативно-правовых актов, способствующих этому.

"Самое плохое, что механизм, который мы договорились использовать в рамках устранения препятствий [в торговле в ЕАЭС], на сегодняшний день работает очень слабо. 17 препятствий, которые мы должны были устранить в 2018-2019 годах, сегодня продолжают существовать, устранено только одно. Прогноз белорусской стороны - порядка 15 так и перейдет на следующий цикл", - сказал министр.

Он отметил негативное влияние наличия права вето при принятии решений в ЕАЭС, в том числе тех, которые отрицательно влияют на взаимную торговлю. "За пять лет семь раз страны этим правом пользовались. И наличие в принципе такого института не способствует общей цели устранения всех препятствий. Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр [той или иной страны] не может использовать это право", - сказал Крутой.

По его словам, Белоруссия инициирует введение в ЕАЭС моратория на принятие новых нормативно-правовых актов. Минск выступает за ограничение права вето при принятии решений, чтобы не допустить препятствий для торговли внутри союза. "Наш президент внес в свое время радикальную инициативу, чтобы просто наложить мораторий на принятие новых нормативно-правовых актов каждой из стран союза, которые бы остановили этот процесс [возникновения барьеров в торговле]", - заявил Крутой.

Он добавил, что такой вопрос обсуждается, но для его реализации "нужно вносить изменения в базовый договор о Евразийском экономическом союзе". Глава Минэкономики подчеркнул, что белорусская сторона "будет инициировать эту тему" в рамках тех двух пакетов изменений, которые обсуждаются сейчас.

Министр коснулся итогов заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета в Ереване в конце апреля. Он указал, что обсуждалась тема ограничений доступа на российский рынок белорусского питьевого молока. "Все пять стран договорились, что невозможно введение барьеров в целом на всю страну по какому-то товару или позиции. Если есть нарушения, их критическая масса уже нарастает, то можно разбираться с конкретными компаниями, конкретными позициями, но нельзя закрывать целую страну", - отметил Крутой.

В новость были внесены изменения (23:17 мск) — добавлены цитаты.