Тунис не намерен подписывать с ЕС соглашение о зоне свободной торговли

ТУНИС, 12 мая. /ТАСС/. Власти Туниса не будут подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Европейским союзом, так как оно противоречит интересам республики и его фермеров. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Туниса Юсеф Шахед, передает журнал Realites.

"Мы гарантируем, что пока не достигнуто согласие о разработке графика осуществления "Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли" (ALECA). В связи с этим никакое соглашение в ущерб интересов Туниса, а также фермеров и рыболовов подписано не будет, - указал глава тунисского правительства, выступая на конференции, посвященной национальному дню сельского хозяйства и рыболовства. - Любое соглашение должно учитывать разницу между Тунисом и ЕС с точки зрения их развития". "Мы должны принять меры для поддержки тунисского сельского хозяйства", - добавил Шахед.

Тунис и ЕС в настоящий момент находятся на завершающей стадии обсуждения ALECA, подписание которого было запланировано на конец 2019 года. При этом тунисские неправительственные организации, профсоюзные движения, а также эксперты в области экономики регулярно высказывают слова критики и выражают озабоченность относительно перспектив подписания данного документа, указывая на неприемлемость и его губительные последствия для тунисских фермеров и рыболовов, а также недобросовестной конкуренции со стороны европейских промышленников и сельскохозяйственников.