Около 200 тонн первого урожая томатов собрали в агрокомплексе "Сунжа" в Ингушетии

МАГАС, 13 мая. /ТАСС/. Работники ООО "Агрокомплекс "Сунжа" в Ингушетии собрали первый урожай томатов в тепличном комплексе. Всего, с 10 га собрано порядка 200 тонн овощей, написал в своем аккаунте в Instagram глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"Посетил агрокомплекс "Сунжа" - инвестиционный проект по производству овощей закрытого грунта, который уже дает свои положительные результаты. На предприятии с 10 га собрали первый урожай на 200 тонн помидоров сортов "Манар", "Черри", "Тивей", "Гусарские" и другие. Кроме того, в агрокомплексе вывели свой экспериментальный сорт томатов "Лемончелло", - написал Евкуров.

По его словам, в год с 10 га посадочной территории на предприятии планируют собирать 5 тыс. тонн урожая, также в планах у инвестора - запустить еще 20 га тепличного комплекса и построить оптово-распределительную базу.

"Сегодня мы видим, что инвестпроект достаточно успешно реализуется и уже приносит первые результаты. Ожидаем, что ООО "Агрокомплекс "Сунжа" станет одним из крупнейших в сфере АПК республики, позволит полностью обеспечить регион овощами и выйти на экспорт. Также до конца года будет запущен ООО "Агрокомплекс Сунжа Фаворит" - инвестиционный проект по посадке китайской капусты и моркови открытого грунта, и консервный завод", - добавил Евкуров.

На полях Российского инвестиционного форума "Сочи-2019" были заключены соглашения о строительстве в Ингушетии промышленного тепличного комплекса ООО "Агрокомплекс "Сунжа" площадью 20 га и ООО "Агрокомплекс Сунжа "Фаворит", общая стоимость первого проекта составила 4,8 млрд рублей. Проект ООО "Агрокомплекс Сунжа "Фаворит" реализуется за счет собственных средств инвестора, на площади 600 га комплекса засеяны элитные сорта пшеницы и ячменя. Также планируется засеять 130 га под огурцы и томаты для обеспечения завода необходимым сырьем.