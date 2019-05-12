Белоруссия продолжит работу по сближению позиций с МВФ для привлечения кредита

МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Белоруссия продолжит в этом году обсуждать с Международным валютным фондом (МВФ) возможности сближения позиций по ряду направлений для заключения в будущем кредитного соглашения. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1" министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Ранее Минск обсуждал возможность привлечения кредита МВФ на $3 млрд под 2,28% сроком на 10 лет, однако стороны разошлись во взглядах на скорость реформ в Белоруссии, в частности, в вопросе повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и реформирования госсектора. "В течение этого года нужно еще раз принципиально обсудить направления, по которым мы готовы сблизить свои позиции", - сказал Крутой.

По его словам, тема необходимости повышения тарифов на ЖКУ и приватизации госпредприятий больше на переговорах не поднимается. Министр отметил негативный опыт МВФ на Украине, "где резкое повышение тарифов [ЖКХ] породило сильный кризис неплатежей". "В отношении Беларуси вопросы повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и массовой приватизации госпредприятий не обсуждаются и не будут применяться", - сказал Крутой.

Он добавил, что конкретных переговоров о концепции будущей программы во время визита белорусской делегации в Вашингтон в апреле на сессию МВФ не проводилось.

В сентябре 2018 года занимавший тогда пост министра финансов Белоруссии Максим Ермолович сообщил, что правительство республики отказалось от переговоров с МВФ о новой программе кредитования по указанию главы государства. Тогда по ключевым моментам экономических реформ позиции сторон совпали, но они разошлись в сроках ее реализации. В Минфине заявляли, что Белоруссия рассчитывает возобновить прерванные переговоры с МВФ о новом кредите в 2020 году.