Медведев обсудит с экспертами вопросы достижения национальных целей развития

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет встречу с представителями экспертного сообщества, чтобы обсудить с ними вопросы социально-экономического развития страны. Как сообщает пресс-служба правительства, главная тема для дискуссии - направления стратегического планирования для достижения национальных целей развития.

В мероприятии примут участие министр экономического развития Максим Орешкин, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Национальные цели развития

Медведев 7 мая утвердил единый план по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Документ разработан во исполнение майского указа президента и "представляет собой траектории выхода показателей, характеризующих указанные цели, на плановые уровни, а также перечень инструментов и механизмов, направленных на их достижение вне зависимости от принадлежности к государственным программам и национальным проектам", отмечали в правительстве. В пояснительной записке к документу указывалось, что "национальные цели развития РФ носят межпрограммный характер: достижение ни одной из национальных целей не может быть обеспечено в рамках лишь одной государственной программы или национального проекта".

Кроме того, национальные цели развития тесно связаны между собой: достижение одних целей находится в прямой зависимости от достижения других. Так, снижение в два раза уровня бедности невозможно без устойчивого экономического роста, а рост производительности труда невозможен без широкого распространения цифровых технологий и инновационного развития, поясняли в кабмине.

Согласно утвержденному плану, Россия должна войти в топ-5 экономик мира в 2023 году. Страна находится на шестом месте по объему ВВП по паритету покупательной способности. В 2017 году отставание от Германии, которая находится на пятом месте, составило 4,4%. По прогнозам правительства, выход России на темп роста ВВП выше 3% позволит сокращать отрыв от Германии и сохранять положительный отрыв от Индонезии, которая находится на седьмой позиции.

Для ускорения темпов роста российской экономики предполагается увеличить объем инвестиций в основной капитал до 25% ВВП, повысить уровень добавленной стоимости, создающейся в РФ, нарастить несырьевой экспорт, а также повысить производительность труда, экономическую активность населения и увеличить число занятых.

В итоге рост ВВП в 2020 году должен ускориться до 2% против 1,3% в 2019 году. При этом с 2021 года, как ожидается, экономика начнет расти темпами выше 3%: в 2021 году - 3,1%, в 2022 году - 3,2% и в 2023-2024 годах - 3,3%. Несырьевой неэнергетический экспорт должен достичь $230 млрд в 2019 году и постепенно увеличиться до $350 млрд в 2024 году.