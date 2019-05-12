Трамп: США в торговых отношениях с Китаем находятся именно там, где хотят быть

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты в торговых отношениях с Китаем находятся на той ступени, на которой хотят пребывать после того, как вашингтонская администрация в пятницу повысила пошлины на китайскую продукцию. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в воскресенье в Twitter .

"Мы находимся именно там, где хотим быть с Китаем. Помните, что они нарушили договоренности с нами и попытались пересмотреть условия [обсуждаемой торговой сделки]. Мы будем брать с Китая десятки миллиардов долларов в пошлинах. Экспортеры [китайской] продукции могут сами производить ее в США (в идеале) или импортировать ее из стран, которые не облагаются пошлинами", - написал президент.

По его словам, Вашингтон направит полученные от введенных пошлин средства на развитие сельского хозяйства. Часть полученной при этом продукции "раздадут голодающим в разных странах по всему миру", заключил глава государства.

Трамп в пятницу заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной пошлин на китайские товары. Американский лидер отметил, что эти тарифы "могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем". Он также поручил ввести дополнительные пошлины на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.