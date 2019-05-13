Более 25,5 млрд рублей направят на ремонт и строительство региональных дорог в Якутии

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Свыше 25,5 млрд рублей направят до 2024 года на строительство, ремонт и реконструкцию региональных дорог в Якутии. Как сообщил в понедельник ТАСС руководитель департамента дорожной службы и автомобильного транспорта регионального Минтранса Алексей Миронов, это позволит привести в нормативное состояние порядка 40% региональных трасс.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" за счет средств федерального бюджета и дорожного фонда республики на период до 2024 года будет направлено более 25,5 млрд рублей на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт региональных дорог в Якутии", - сказал он.

Миронов добавил, что к концу 2024 года планируется увеличить долю дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 39,3%.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, к 2024 году по сравнению с 2017-м, как ожидается, доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии вырастет с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит свыше 440 млрд рублей.